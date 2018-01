Economia dos EUA cresce a taxa anual de 2,2% A economia dos Estados Unidos cresceu a um ritmo anual de 2,2% durante o terceiro trimestre deste ano. A revisão do PIB foi superior à estimativa anterior de expansão de 1,6%. O crescimento revisado também foi superior à estimativa dos economistas, que esperavam que o PIB fosse ajustado para expansão de 1,8%. O crescimento maior da economia foi puxado pelo maior volume de estoques das empresas e um valor de importações mais baixo que o do cálculo inicial, o que reduziu o déficit comercial do país. Os gastos das empresas cresceram 10% no terceiro trimestre deste ano. No segundo trimestre do ano, os gastos das empresas haviam aumentado 4,4%. Os gastos dos consumidores, que respondem por cerca de dois terços da atividade econômica dos EUA, aumentaram 2,9% no terceiro trimestre, de uma expansão divulgada anteriormente de 3,1%. No segundo trimestre, haviam subido 2,6%. No segundo trimestre, o PIB registrou expansão anualizada de 2,6%; no primeiro trimestre, de 5,6%. O enfraquecimento, em relação ao terceiro trimestre, foi provocado pela queda na atividade do setor imobiliário. O presidente do banco central dos Estados Unidos , Ben Bernanke, disse, nesta terça-feira, que o quarto trimestre "provavelmente ficará na mesma faixa do segundo trimestre e do terceiro". Ele observou que o setor de imóveis residenciais tem sido um fator importante para a desaceleração da economia, mas disse que alguns indicadores sugerem que as compras de imóveis "podem estar se estabilizando". Ressalvou que o ritmo de novas construções poderá permanecer pressionado, porque os dados oficiais "provavelmente subestimam a extensão da formação de estoques de imóveis". Para Bernanke, "a desaceleração na construção de residências provavelmente será um freio para o crescimento econômico até o próximo ano". Para o presidente do Fed, o setor de veículos "pode já estar mostrando sinais de fortalecimento", depois dos cortes de produção ocorridos em meses recentes, mas, fora os setores automotivo e de moradia, "a atividade econômica tem, em geral, se expandido num ritmo sólido". Ele disse acreditar que a economia vá crescer "modestamente abaixo da tendência" no curto prazo, antes de recuperar-se "para um ritmo que está aproximadamente em linha com a taxa de crescimento da capacidade produtiva". Preocupação com inflação Bernanke deu sinais de que está preocupado com a inflação. "Os riscos para as previsões parecem tender primariamente para cima", disse Bernanke em um discurso preparado para uma conferência na National Italian American Foundation. Embora Bernanke continue a prever uma desaceleração do crescimento econômico e da inflação nos próximos meses, suas declarações sugerem que o Fed não está tão preparado para passar a reduzir as taxas de juro quanto muitos participantes dos mercados vêm prevendo.