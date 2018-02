Economia dos EUA cresce com sinais de fraqueza, avalia Fed A economia americana cresceu em agosto, mas deu sinais de fraqueza, segundo o Federal Reserve (Fed, banco central americano), que publicou nesta quarta-feira uma análise das condições econômicas no país, conhecida como o "livro bege". Dos 12 distritos nos quais o Fed divide o país, cinco informaram sobre uma desaceleração no índice de crescimento, enquanto no resto houve um crescimento "moderado". As conclusões se baseiam em dados reunidos até 28 de agosto e são um indicador que o Comitê de Mercado Aberto do Fed levará em conta quando fizer reuniões a partir de 20 de setembro para decidir se modifica ou mantém inalteradas as taxas de juros. O livro bege constatou aumento "generalizado" nos preços do setor de energia e de outras matérias-primas, "mas a maioria desses incrementos não parece ter sido levada para os bens de consumo", não aumentando, desta forma, o índice geral de inflação. O Fed assinalou que a despesa dos consumidores aumentou "lentamente" na maior parte do país em agosto, enquanto a atividade manufatureira continuou seu processo de expansão.