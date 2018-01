Economia dos EUA cresceu 3,2% em 2005 O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu em todo o ano passado 3,2%, três décimos a menos que em 2004 e no ritmo mais lento em nove trimestres, informou hoje o Departamento de Comércio. Em seu segundo ajuste de números, o Governo indicou que, no quarto trimestre de 2005, o ritmo de crescimento do PIB foi de 1,6%, cinco décimos acima do cálculo feito um mês atrás. No trimestre anterior, o ritmo anual de crescimento tinha sido de 4,1%. O ajuste de números para o último trimestre do ano passado reflete, principalmente, um cálculo maior do crescimento nos estoques e nos investimentos das empresas em equipamentos novos. O fortalecimento das compras de bens de produção das empresas e da despesa dos consumidores no final do ano sustenta a expectativa de que neste trimestre a economia dos EUA retornará a um sólido ritmo de crescimento. Uma pesquisa divulgada na segunda-feira pela Associação Nacional para a Economia Empresarial sugere que o crescimento do PIB neste trimestre será o mais rápido em dois anos, com um ritmo anual de 4,5%.