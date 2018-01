Economia dos EUA cresceu menos que o esperado no 2º trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 3,3% no segundo trimestre do ano, um décimo a menos que a previsão, informou nesta quarta-feira o Departamento de Comércio. Entre janeiro e março, a economia dos EUA cresceu a um ritmo de 3,8%. O aumento do PIB americano no primeiro semestre do ano foi de 3,6%, de acordo com o Governo. A correção se deveu principalmente a um aumento nos índices de importações e uma diminuição no consumo, setor que responde por quase 70% do PIB americano. A inflação - excluídos os preços de energia e alimentos, que são mais voláteis - foi de 1,6% durante o segundo trimestre, dois pontos porcentuais abaixo do cálculo preliminar. Entre abril e junho, os lucros das corporações subiram 6,1% e alcançaram a cifra anual de US$ 1,37 trilhões. Em um ano, os lucros das empresas antes do pagamento de impostos subiram 17,7%, conforme o relatório do Departamento de Comércio.