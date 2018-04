Economia dos EUA encolhe 0,5% no 3º trimestre

A economia dos Estados Unidos registrou uma contração de 0,5% no terceiro trimestre do ano, de acordo com a segunda leitura sobre o ritmo de atividade do país no período, divulgada nesta terça-feira, 25. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise A queda do Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia do mundo ficou em linha com as projeções feitas por analistas consultados pela Reuters. Na primeira leitura, o governo havia informado que o PIB dos EUA tinha recuado 0,3%. A retração da economia no trimestre passado foi a maior já registrada desde o terceiro trimestre de 2001, quando o PIB dos EUA amargou uma contração de 1,4%.