Economia dos EUA encolhe 0,5% no terceiro trimestre A despesa dos consumidores nos Estados Unidos teve no terceiro trimestre sua maior redução em 28 anos o que contribuiu para a contração do Produto Interno Bruto do país para 0,5% ao ano, segundo informou ontem o Departamento de Comércio. Há um mês, em seu cálculo inicial, o governo tinha indicado que entre julho e setembro o ritmo anual de atividade econômica tinha caído 0,3%. A revisão representa a maior contração desde a queda de 1,4% no terceiro trimestre de 2001, quando o país se encontrava no final da última recessão. No segundo trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu a uma taxa anual de 2,8%. Nos últimos quatro trimestres, o PIB real cresceu 2%, segundo os números oficiais, e os dados atuais indicam que no quarto trimestre do ano a contração será de 4%. A despesa dos consumidores, que nos EUA representa mais de dois terços do PIB, caiu 3,7% no terceiro trimestre, a primeira queda em 17 anos e a maior desde o segundo trimestre de 1980, quando o país estava em outra recessão. Em meio à perda de empregos, à depreciação dos investimentos e de suas propriedades imobiliárias, à execução de hipotecas, à restrição do crédito e aos colapsos de bancos, os consumidores tiveram uma redução da renda disponível no último trimestre. Essa foi a maior redução da renda disponível, depois do pagamento de impostos, desde 1947, quando esse dado começou a ser registrado. Um dos poucos dados positivos do panorama econômico dos EUA no último ano - o crescimento das exportações - também sofreu um revés: as vendas ao exterior cresceram a uma taxa anual de 3,4%, em lugar dos 5,9% previstos. O relatório mostrou que os construtores de casas reduziram suas despesas em 17,6% no terceiro trimestre, a 11ª redução trimestral consecutiva. A maioria dos analistas acredita que o Fed voltará a afrouxar sua política monetária na reunião do Comitê de Mercado Aberto de 16 de dezembro, ou talvez atue antes para reduzir a taxa básica de juros de curto prazo, que está em 1%. O Fed iniciou a redução de juros em setembro de 2007, quando a taxa de referência estava em 5,5%.