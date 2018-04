Economia dos EUA encolhe menos no 2o tri, mas consumo cai

O Produto Interno Bruto (PIB), que mede a produção total de bens e serviços dentro dos EUA, caiu 1,0 por cento na taxa anualizada, informou o Departamento de Comércio, após retração de 6,4 por cento no primeiro trimestre --maior declínio desde uma leitura equivalente no primeiro trimestre de 1982.

A queda divulgada inicialmente no primeiro trimestre era de 5,5 por cento.

Com a contração no segundo trimestre, o PIB norte-americano cedeu em quatro trimestres consecutivos pela primeira vez desde o início dos registros do governo em 1947.

"Ainda é uma perspectiva atribulada para a economia, mas não tanto quanto antes... O consumo está bastante fraco agora e este é o maior risco na economia", disse Pierre Ellis, economista sênior da Decision Economics em Nova York.

O consumo, que responde por mais de dois terços da atividade econômica norte-americana, caiu 1,2 por cento entre abril e junho, após avanço de 0,6 por cento no trimestre anterior. A queda abateu 0,88 ponto percentual do PIB do segundo trimestre, informou o departamento.

Analistas consultados pela Reuters previam uma contração do PIB de 1,5 por cento no segundo trimestre.

Contrapondo-se ao fraco número de consumo, os estoques empresariais apresentaram melhora significativa.

O relatório preliminar mostrou que o investimento empresarial diminuiu 8,9 por cento, após forte baixa de 39,2 por cento no trimestre anterior. O investimento em estruturas não residenciais caiu 8,9 por cento, ante 43,6 por cento no primeiro trimestre.

O investimento no setor imobiliário residencial, que está no centro da mais longa recessão desde a Grande Depressão, diminuiu 29,3 por cento no segundo trimestre, após recuo de 38,2 por cento no primeiro trimestre.

"O relatório mostrou toda a continuidade da divergência entre consumidores e empresários", comentou Ashraf Laidi, estrategista-chefe de mercado na CMC Markets em Londres.

ESTOQUES EMPRESARIAIS CAEM

Os estoques empresariais continuaram a ser um forte fator de pressão sobre a economia, exibindo retração recorde de 141,1 bilhões de dólares no segundo trimestre, enquanto as empresas reduzem agressivamente a produção até diminuir as reservas de bens não vendidos.

A redução de estoques tirou 0,83 ponto percentual do número geral do PIB.

No primeiro trimestre, a redução dos estoques havia sido de 113,9 bilhões de dólares.

Excluindo estoques, o PIB recuou 0,2 por cento no segundo trimestre, ante declínio de 4,1 por cento nos primeiros três meses do ano, segundo o departamento.

A queda livre das exportações perdeu ritmo no segundo trimestre, exibindo baixa de 7 por cento depois do tombo de 29,9 por cento no primeiro trimestre.

As revisões anualizadas divulgadas pelo departamento mostraram que a economia teve crescimento ínfimo em 2008, com variação positiva de 0,4 por cento, a menor desde 1991. A estimativa anterior era de expansão de 1,1 por cento.