''''Economia dos EUA está muito saudável'''' O secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, disse que a economia de seu país está ''''muito saudável'''', apoiada pela demanda dos consumidores domésticos e do exterior. Segundo ele, os problemas do mercado de hipotecas de segunda linha (subprime) estão ''''bastante contidos''''. Paulson afirmou que o forte crescimento global está dando suporte à expansão da economia norte-americana.