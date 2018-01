Economia dos EUA esteve fraca entre novembro e janeiro, diz Fed A economia dos Estados Unidos permaneceu fraca no período entre a metade de novembro e o início de janeiro, mas diversos distritos continuaram a reportar melhora na atividade econômica, revela o "livro bege" do Federal Reserve - um resumo das condições econômicas atuais dos EUA preparado para ser usado na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), nos dias 28 e 29. "Os informes dos 12 distritos do Fed indicaram fraco crescimento na atividade econômica da metade de novembro até o início de janeiro, com poucas mudanças nas condições gerais em comparação com a última pesquisa", disse o Fed. Como no livro bege anterior, as condições econômicas nos distritos de Nova York, Filadélfia e Cleveland "foram mais favoráveis no geral" que em outros distritos, disse o Fed. O mais recente livro bege trouxe poucas diferenças em comparação com o relatório anterior, divulgado em 27 de novembro. No relatório de novembro, o Fed havia dito que a economia tinha crescido lentamente no final de outubro e início de novembro, com os distritos revelando otimismo cauteloso sobre a perspectiva econômica. O mais recente livro bege foi elaborado pelo Federal Reserve Bank de San Francisco e suas informações foram colhidas antes de 7 de janeiro. Consumo Segundo o livro bege do Fed, os informes dos distritos sobre gastos de consumo foram fracos e as vendas das festas de final de ano foram "desapontadoras", ficando iguais ou abaixo dos níveis do ano anterior. As vendas de automóveis mais uma vez foram o destaque, com crescimento no final do ano, como resultado dos incentivos oferecidos pelas empresas, disse o Fed. Entre outros produtos, as vendas de Natal foram mais fortes nos segmentos de eletrônicos e brinquedos. O setor industrial continuou lutando contra a fraca demanda e excesso de capacidade, mas as indústrias "expandiram a produção um pouco no geral, com notável ganho nos produtos de uso militar e biomédicos", afirmou o Fed. O informe mais positivo veio de Nova York, onde as companhias estavam "esmagadoramente otimistas" sobre a perspectiva no curto prazo. Por outro lado, segundo o Fed, muitos distritos reportaram pouco ou nenhum crescimento nos investimentos pelas indústrias. No geral, as informações do livro bege estão em linha com os indicadores econômicos desiguais que apontam para uma modesta recuperação. O relatório provavelmente vai reforçar as expectativas dos mercados financeiros de que o Federal Reserve deverá manter as taxas de juros estáveis na próxima reunião do Fomc, no final do mês. Muitos economistas esperam que o Fed mantenha os juros estáveis até a metade do ano, quando alguns deles acreditam que as autoridades monetárias começarão a elevar as taxas, com o fortalecimento da economia. A demanda por mão-de-obra ficou "no geral estável" no período entre final de novembro e início de janeiro, com as empresas permancendo cautelosas em tomar decisões sobre contratações, revela o livro bege do Federal Reserve. A pressão sobre salários foi modesta em todos os distritos. "Contínuas demissões em uma variedade de indústrias foram reportadas em diversos distritos, mais notadamente em St. Louis e San Francisco", disse o Fed. Entre os 12 distritos do Fed, apenas Mineápolis reportou alguma piora no mercado de mão-de-obra. Apesar do aumento nos custos de energia e outros insumos, o movimento de alta nos preços de bens finais e serviços foi "muito limitado". Os empréstimos bancários continuaram a se expandir em muitos distritos devido ao vigor no consumo e nos empréstimos imobiliários.