Economia dos EUA recuperou ?alguma tração?, diz Greenspan O presidente do Banco Central dos Estados Unidos (Fed), Alan Greenspan, disse que a economia norte-americana "recuperou certa tração" após titubear durante o segundo trimestre. No texto preparado para seu depoimento ao Comitê do Orçamento da Câmara, iniciado às 11h30 (horário de Brasília), Greenspan assegurou que, mesmo assim, o Fed não vê razão para acelerar o processo de elevação "controlada" das taxas de juro. Greenspan disse que os números recentes sobre a economia mostram recuperação nos gastos dos consumidores e nas novas construções, apesar de instabilidades nas vendas no varejo. Os investimentos das empresas permanecem em "sólida tendência de alta" e o ritmo das contratações "voltou a crescer em agosto", acrescentou. As informações são da Dow Jones.