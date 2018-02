Economia dos EUA se recupera no 2o tri e cresce 3,4% O crescimento econômico dos Estados Unidos recuperou-se no segundo trimestre e atingiu a maior taxa desde o início de 2006, estimulado por maiores investimentos empresariais, gastos do governo e melhor performance comercial, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira. O Produto Interno Bruto (PIB) avançou a uma taxa anualizada de 3,4 por cento --a maior desde a alta de 4,8 por cento do primeiro trimestre de 2006. No primeiro trimestre, a expansão foi de 0,6 por cento, dado revisado em relação à leitura preliminar de 0,7 por cento. A leitura do segundo trimestre superou a previsão dos analistas de 3,2 por cento. O relatório do governo trouxe sinais positivos no front inflacionário. O núcleo do índice PCE avançou 1,4 por cento, a menor taxa em quatro anos. Economistas previam uma alta de 2 por cento. O investimento empresarial cresceu a uma taxa anualizada de 8,1 por cento no segundo trimestre, bem acima dos 2,1 por cento do período anterior, em razão de um salto na atividade do setor de construção comercial. Já o setor de construção continuou puxando o PIB para baixo, com queda de 9,3 por cento no segundo trimestre, embora em ritmo menor que no primeiro, quando a baixa foi de 16,3 por cento. (Por Glenn Somerville)