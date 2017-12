Economia dos EUA segue confusa A economia dos Estados Unidos mostrou sinais de recuperação, mas a maioria dos distritos registrou um ritmo acanhado de atividade econômica durante os meses de abril e maio, de acordo com o livro Bege, divulgado nesta quarta-feira pelo Banco Central dos EUA, o Federal Reserve (Fed). O Livro Bege constatou ainda que os gastos dos consumidores seguem sem mostrar energia. "As vendas do varejo recuperaram-se com a diminuição das hostilidades no Iraque, mas seguiram abaixo dos níveis observados nesta época do ano passado", diz o Fed. O Livro Bege é um resumo sobre a atividade econômica nos EUA e serve de referência as decisões sobre os juros nos encontros do Comitê de Mercado Aberto do Fed. A próxima reunião do FOMC está agendada para os dias 24 e 25 de junho.