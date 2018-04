Economia dos EUA tem contração de 6,2% no 4o tri de 2008 A economia dos Estados Unidos se contraiu no quarto trimestre mais que o inicialmente estimado, mostraram dados do governo divulgados nesta sexta-feira. As exportações apresentaram queda e os consumidores cortaram gastos no maior ritmo em 28 anos, em meio a uma profunda recessão. O Departamento de Comércio informou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, que mede a produção total de bens e serviços do país, caiu a uma taxa anualizada de 6,2 por cento no último trimestre de 2008, maior queda desde o primeiro trimestre de 1982. No mês passado, o governo estimou uma contração do PIB de 3,8 por cento. O declínio foi mais acentuado que as expectativas dos analistas de 5,4 por cento.