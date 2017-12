Economia dos EUA tem maior crescimento desde 2000 A economia dos Estados Unidos registrou no primeiro trimestre do ano uma taxa de crescimento anual de 5,3%, meio ponto percentual a mais que o calculado há um mês - o maior resultado desde o terceiro trimestre de 2000. A informação, divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento de Comércio, mostrou um resultado abaixo do estimado por economistas, que previam avanço de 5,6% do Produto Interno Bruto (PIB). No último trimestre do ano passado, a economia norte-americana, castigada por furacões e alta dos preços dos combustíveis, cresceu 1,7%. No primeiro trimestre do ano, os lucros das empresas subiram 7,9%, após um aumento de 14,4% nos três meses anteriores. Desde o primeiro trimestre de 2005, os lucros das empresas subiram 23,8% - o maior aumento desde o terceiro trimestre de 2002.