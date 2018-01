Prévia do PIB recua 1,89% no 2º trimestre e indica recessão

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), apontou para uma retração de 2,49% da economia no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. No segundo trimestre, a baixa foi de 1,89%, resultado que ficou próximo do teto das estimativas apuradas pela Agência Estado com 20 casas, que iam de -1,30% a -1,90%.

O PIB final da economia no segundo trimestre será divulgado na sexta-feira da semana que vem, dia 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No primeiro trimestre, o PIB teve queda de 0,2%. Se confirmada uma nova baixa pelo dado do IBGE, o País entrará em recessão técnica, termo utilizado por especialistas quando ocorrem dois trimestres seguidos de retração.

O IBC-Br em geral resulta em números diferentes do PIB, mas ambos os indicadores apontam para uma mesma direção. Pelo critério do IBC-Br, no primeiro trimestre a economia se retraiu 0,88% e já estava em recessão técnica, pois no quarto trimestre de 2014 havia se contraído 0,45%. O IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

No Relatório Trimestral de Inflação de junho, o BC apresentou previsão para o PIB de 2015 de -1,1%. Já o ministério da Fazenda trabalha com uma retração econômica de 1,5%. No Relatório de Mercado Focus da última segunda-feira, a mediana das expectativas estava negativa em 2,01% para este ano.