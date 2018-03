Economia está em processo de crescimento robusto, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, fez uma firme defesa da atual política econômica em discurso na Câmara de Comércio Americana. Meirelles disse que o País deve focar no resultado e não "ficar discutindo teoria". Ele listou os resultados positivos, disse que a economia está em processo de crescimento robusto e lembrou que a pesquisa mais recente do PIB do IBGE mostrou um crescimento de 6,1% no terceiro trimestre de 2004 em relação ao mesmo período de 2003. "É um crescimento vigoroso". Meirelles afirmou que algumas taxas são superiores à época do milagre econômico e do Plano Cruzado. A economia está crescendo "em cima de recordes históricos", disse. Ele citou que o Brasil criou 1,8 milhão de empregos formais em 2004, "que é de longe o recorde histórico". Também afirmou que as vendas de varejo tiveram resultados "impressionantes" e que há indícios de que os resultados nesse setor foram também positivos no início de dezembro, período que ainda não foi apurado pela pesquisa mensal de comércio do IBGE.