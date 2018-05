Economia francesa dever crescer ser perto de zero A economia da França ganhou força recentemente, mais ainda é improvável que registre crescimento no ano cheio, afirmou o presidente do Banco Central francês, Christian Noyer. Devido ao início de ano fraco, no entanto, quando o PIB recuou 0,2% no primeiro trimestre, o crescimento para o ano cheio "ainda ficará perto de zero", acrescentou.