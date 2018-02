Economia francesa tem expansão de 0,3% no 3o tri

O dado do Produto Interno Bruto (PIB) divulgado nesta sexta-feira pela agência nacional de estatísticas é similar ao crescimento visto no segundo trimestre e ficou abaixo da estimativa de 0,6 por cento do mercado.

"É um pouco decepcionante. Estávamos esperando uma leitura melhor", disse Silvio Peruzzo, economista do Royal Bank of Scotland. "Mas é o segundo trimestre consecutivo de crescimento positivo... então continuamos otimistas em geral."

A ministra da Economia, Christine Lagarde, disse que a França deve entrar em 2010 "com entusiasmo".

"Isso (dado do PIB) confirma minha visão de que passamos para a recuperação", disse ela à rádio Europe 1, acrescentando que os programas de estímulo continuarão em vigência no próximo ano para garantir que o crescimento persista.