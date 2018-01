Economia global cresce e investe menos em 2002 Estudo da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet) divulgado hoje mostra que os investimentos diretos estrangeiros globais declinaram de US$ 1,492 trilhão em 2002 para US$ 735 bilhões em 2001 e US$ 534 bilhões em 2002. O PIB mundial evoluiu 2% em 2001 e 1,7% em 2002. O presidente da Sobeet, Antônio Corrêa de Lacerda, acredita que se está chegando "no fundo do poço" e estima um crescimento nos investimentos globais de 10% em 2003. Ele avalia que o PIB mundial evolua entre 2% e 2,5% em 2003. Ele observa que os fluxos de investimento direto estrangeiro dependem da taxa de crescimento do produto mundial e da existência de fundos empresariais (lucros retidos, captação nos mercados de capitais) e da expectativa de rentabilidade dos projetos. A queda nas bolsas, as notícias sobre fraudes nos balanços, a retração na economia mundial produziram a redução nos investimentos estrangeiros nos últimos anos, diz Lacerda. O valor das fusões e aquisições também declinou de US$ 1,144 trilhão em 2002 para US$ 594 bilhões em 2001 e US$ 250 bilhões em 2002. Os fluxos de investimento estrangeiro recebidos pelos Estados Unidos declinam de US$ 301 bilhões em 2002 para US$ 1 24,4 bilhões em 2002. A retração da União Européia ? maior investidora nos Estados Unidos - explica essa diminuição dos investimentos no mercado norte-americano, diz Lacerda.