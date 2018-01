Economia global deve crescer 3% até o final de 2003 A economia global, especialmente a dos Estados Unidos, caminha para uma expansão moderada do crescimento em 2003, depois de ter caído a zero no último ano, segundo o economista-chefe do banco norte-americano JP Morgan, John Lipsky. "Há um ano, eu teria antecipado que a economia global estaria de volta ao patamar de crescimento de 3% no final deste ano. Hoje, vejo que esse crescimento somente será atingido no final do ano que vem. Estamos com um ano de atraso", afirmou Lipsky. Ele disse que a recuperação será desigual nas regiões do mundo sendo o crescimento liderado pela economia dos Estados Unidos, que Lipsky prevê um aumento de 3,5% no PIB em 2003. Para a Europa, Lipsky projeta um crescimento do PIB de 2,25% a 2,5% anualizados por volta do segundo semestre do ano que vem. Essa diferença de taxas de crescimento entre Estados Unidos, Europa e Japão deve-se à ação diferenciada das autoridades de cada região em termos de estímulos monetários e até fiscais. "Nos Estados Unidos, o estímulo fiscal dado pelo presidente George W. Bush nos últimos 18 meses foi de 2% do PIB, sem precedentes da história econômica moderna do país. Já na Europa, praticamente não houve estímulo monetário algum, enquanto no Japão tais estímulos não chegaram perto do que aconteceu nos Estados Unidos", afirmou.