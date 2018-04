Economia italiana está à beira da recessão A economia italiana, que permaneceu praticamente estagnada no ano passado, mal cresceu entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, atingida por um baixo consumo, uma produção industrial fraca e baixas exportações. Com isso, a quarta economia da Europa fica muito perto da recessão. Os primeiros números divulgados pela agência oficial Istat mostra um crescimento do PIB de apenas 0,2% entre os dois trimestres. A expectativa dos analistas era de 0,3%. O último trimestre do ano passado foi de crescimento negativo - a recessão fica caracterizada quando o crescimento é negativo por dois trimestres consecutivos. ?O panorama é desolador? O reduzido crescimento foi divulgado logo depois de ter sido constatada uma forte queda na produção industrial, o que deixa os analistas ainda mais pessimistas quanto ao futuro. "É um desastre", observou Susana Garcia, do Deutsche Bank, diante do crescimento industrial de 0,9% em junho. "A economia está numa fase que é pior do que a estagnação e ainda há o risco de não haver nenhuma reação. O panorama é desolador." Numa indicação dos problemas que estão por vir, a Comissão Européia, na quinta-feira, reduziu as previsões de crescimento para a zona do euro no terceiro trimestre. A previsão para a Itália, de 1,3% para este ano, caiu para algo entre 0,7% e 1%. A Isae, instituto independente mantido pelo Tesouro italiano, previa crescimento de 1,2% no ano e agora também reduziu o prognóstico para entre 0,8% e 0,9%. O medo está fazendo cair os preços nos mercados italianos, influenciados também pelas quedas registradas no mundo. Toda a situação está levando os analistas a questionar o primeiro-ministro Silvio Berlusconi sobre o corte nas taxas, que ele prometeu ao assumir o cargo.