Economia japonesa sofre maior queda do PIB desde 1974 A economia do Japão encolheu 3,3 por cento no quatro trimestre, a maior contração desde 1974, e mostrou mais uma vez que a segunda maior economia do mundo enfrenta uma severa recessão à medida que a crise econômica global se aprofunda. A contração foi maior do que a queda de 3,1 por cento esperada pelos economistas e marcou o terceiro trimestre consecutivo de retração --a primeira vez que isso acontece no Japão em sete anos. Em termos anualizados, a contração do PIB japonês foi de 12,7 por cento, superando as estimativas de mercado que apontavam para uma retração de 11,7 por cento, mostraram os dados do governo. O ritmo de contração superou a queda, anualizada, de 3,8 por cento do PIB dos Estados Unidos, que foi a contração mais acentuada em aproximadamente 27 anos. No período de julho a setembro a economia japonesa encolheu 0,6 por cento.