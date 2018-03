Economia melhora, mas recessão ainda está viva, diz Geithner

O secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, disse aos congressistas do país que a economia norte-americana está melhorando, mas um trabalho significativo ainda precisa ser feito para resolver os problemas nos mercados de trabalho e de imóveis.

"Isso é apenas o começo", disse Geithner ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara de Representantes. Ele destacou dados que mostram o aumento dos preços dos imóveis e dos níveis de poupança, e sinais de que os consumidores estão começando a gastar novamente.

Geithner argumentou que a melhora registrada pela economia resulta diretamente do pacote de estímulo fiscal do governo de Barack Obama. Ainda assim, ele disse que "a recessão continua viva" e destacou que as execuções hipotecárias ainda são um problema, bem como as perdas no mercado de trabalho.

Nesta quinta-feira, 29, o Departamento de Comércio informou que o PIB dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,5% no terceiro trimestre. Essa foi a primeira expansão desde o segundo trimestre de 2008. As informações são da Dow Jones.