Economia mundial deve limitar investimentos, prevê Sobeet Apesar dos sinais de retorno do crédito internacional para empresas e bancos brasileiros, os analistas ainda são cautelosos em apontar uma vigorosa entrada de capital via Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em 2003. As projeções variam de US$ 12 bilhões a US$ 15 bilhões até dezembro, abaixo dos US$ 16 bilhões alcançados em 2002. As justificativas: ausência de reformas estruturais no Brasil e escassez mundial de capital, porque as principais economias (EUA, Japão e Alemanha) estão desaquecidas - no ano passado, o fluxo internacional de investimento se restringiu a um terço do US$ 1,5 trilhão de 2000. ?O grande limitador para o IDE é a incerteza na recuperação da economia mundial?, afirma Antonio Corrêa de Lacerda, presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e Globalização (Sobeet), especialista em investimentos internacionais. Ele critica ainda a falta de políticas nacionais de atração de investimentos. ?Falta fazer as reformas?, resume. Lacerda prevê a entrada de US$ 15 bilhões em 2003, principalmente nos setores de infra-estrutura, serviços e indústria. O economista não acha, no entanto, o valor ruim. ?O déficit em conta corrente previsto é de US$ 7 bilhões, então ainda sobrarão US$ 8 bilhões para o refinanciamento da dívida externa, que vai consumir US$ 28 bilhões de amortização?, explica. A necessidade de financiamento do Brasil para 2003 é de US$ 35 bilhões (déficit em conta corrente mais amortização da dívida). O presidente do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças (Ibef), Carlos Alberto Bifulco, é mais moderado na previsão do IDE - fala em US$ 12 bilhões -, porém mais otimista quanto à possibilidade de fusões e aquisições no decorrer deste ano, apesar de o mercado brasileiro de capitais ser muito fraco e, por isso, não incentivar esses tipos de negócios. Ele avalia que o País sai de um ?stress muito grande para um estado de alívio que começa a se consolidar?.