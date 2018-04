Economia não muda com oposição, diz presidente da BM&F O presidente da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), Manoel Félix Cintra Neto, disse hoje acreditar que, independentemente do candidato eleito para suceder o presidente Fernando Henrique Cardoso, a política econômica brasileira não mudará radicalmente. A partir de conversas que afirmou ter tido com parlamentares ligados a candidatos da oposição, Cintra Neto disse que não se assusta com promessas ou declarações feitas na campanha eleitoral. ?Uma coisa é discurso. A outra, a realidade?, ponderou. Assim, ele acredita que o mercado sofrerá volatilidade ao longo deste ano, com o resultado das pesquisas eleitorais e com afirmações feitas por candidatos, mas isso não terá efeito maior. Ao ser indagado se não estava excessivamente tranqüilo, respondeu, durante entrevista coletiva em que fez um balanço das operações da BM&F em 2001: ?Conversando com qualquer integrante da área econômica dos candidatos, eles transmitem essa tranqüilidade?.