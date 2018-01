Economia pode ser barreira para reeleição, diz ´El Pais´ O grande problema de Luiz Inácio Lula da Silva para uma reeleição "poderia vir precisamente do que, aos olhos do exterior, ia melhor para ele: a economia", afirma o jornal espanhol El Pais nesta segunda-feira. "A oposição voltou a levantar a cabeça com a notícia, que caiu como uma bomba no governo às vésperas do carnaval, de que o crescimento do PIB do Brasil, de 2,3%, foi o menor da América Latina, maior apenas do que o do Haiti." Neste artigo sobre a recuperação da popularidade de Lula, o jornal conclui que "isso é o que Lula terá que explicar na campanha, além de se defender dos escândalos de corrupção, que estão sendo motivo" de brincadeira no carnaval. Segundo uma pesquisa de intenção de voto realizada pelo Datafolha e citada pelo El Pais, Lula tem oito pontos de vantagem nas intenções de voto sobre José Serra em uma possível disputa entre os dois.