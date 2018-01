Economia real: FHC fala de dificuldades O Brasil vai de mal a menos mal. A análise é do presidente Fernando Henrique Cardoso em discurso para empresários no BNDES. O presidente reforçou dados positivos, como o fato de o País estar recebendo investimentos diretos e empréstimos de longo prazo, o que diminui a dependência pelo dinheiro de curto prazo para fechar as contas externas brasileiras. Mas lembrou também que o Brasil ainda não está imune aos fatores externos, e que o País precisar aumentar suas exportações para diminuir a fragilidade externa. Aumento de importações preocupa O Brasil precisa aumentar seu superávit da balança comercial - exportações superarem importações - para obter um melhor equilíbrio de suas contas externas. E com isso diminuir a dependência de entrada de capital internacional. Do lado das exportações, as notícias são boas. As vendas externas brasileiras estão crescendo. No primeiro trimestre deste ano, foi um crescimento de 34,5% em relação ao mesmo período de 1997. O problema é que as importações também estão dando sinais de crescimento, por conta da recuperação da produção brasileira, especialmente a industrial. Na segunda semana de maio, a balança comercial registrou um superávit de US$ 68 milhões, mas as importações cresceram mais do que as exportações, e ficaram 12,5% acima do registrado na semana anterior. Pastore alerta para gastos do governo Presente ao encontro no BNDES, o ex-presidente do Banco Central, Affonso Celso Pastore, faz o alerta: a questão fiscal é a pedra no sapato do desenvolvimento. Na sua avaliação, o crescimento sustentado do Brasil somente será possível se o governo fizer mais um aperto, cortando seus gastos. Ele destaca que não é aconselhável manter uma estrutura fiscal como a atual, que tem uma arrecadação aumentada, para compensar gastos elevados. Pastore diz que o governo deve reduzir seus gastos também para permitir que a poupança interna cresça, diminuindo a necessidade de financiamento externo para fechar as contas do País. Por último, lembrou que é preciso reduzir o juro de 18,5% ao ano (taxa básica Selic) para níveis bem menores para que o Brasil possa retomar o crescimento econômico acelerado a longo prazo. Juros menores são importantes para estimular os investimentos privados. Malan destaca problemas sociais O ministro da Fazenda, Pedro Malan, destacou no encontro a necessidade de combater as mazelas sociais, como aumentar o investimento em educação e elaborar políticas de combate à pobreza. Mas desviou a atenção da ação do governo para cobrar a responsabilidade das elites nesta mudança. Como provas de melhoras do lado social, o presidente Fernando Henrique mostrou números que indicam uma elevação da renda mínima da população, a diminuição da pobreza e o aumento nos níveis de escolaridade. Mas o próprio FHC reconhece que ainda há muito a fazer. O presidente diz que a renda familiar anual per capita ficou em R$ 3.440 em 1998, e que este número tem se mantido sustentado. E garantiu que em períodos anteriores ao Plano Real, houve momentos de pico de recuperação de renda que depois regrediram. Foi o caso de 1986, no Plano Cruzado, quando a renda familiar anual foi para R$ 3.376, para depois de dois anos ter caído para R$ 2.618, segundo números apresentados pelo presidente.