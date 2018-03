Economia russa cresce 1,9% no 4º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia cresceu 1,9% por cento no quarto trimestre de 2009 sobre os três meses imediatamente anteriores, segundo dado com ajuste sazonal divulgado em um boletim do governo nesta quarta-feira.

O número ficou próximo da previsão do Ministério das Finanças de alta de 2% e superou o crescimento de 1,1% visto no terceiro trimestre.

"A realização de medidas anticrise em 2010 irá assegurar uma dinâmica positiva na maioria dos indicadores macroeconômicos", afirmou o documento, que reiterou a previsão de crescimento de 3,1% em 2010.

"Há o potencial para rapidamente voltarmos à trajetória de expansão de 5 a 6 por cento."