Economia sai do fundo do poço e sobe a ladeira, diz Tesouro O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, afirmou hoje que o Brasil chegou ao fundo do poço no primeiro semestre deste ano e agora "começa a subir a ladeira". Ele disse que o importante agora é não ter choque mundial para que a recuperação prossiga. Levy informou ainda que pelas informações disponíveis até agora não haverá necessidade de novos cortes no Orçamento deste ano. O secretário do Tesouro informou que na recente visita ao BID e ao Tesouro norte-americano houve interesse em investir no Brasil, principalmente dos fundos de pensão, mas que isso dependerá da manutenção das regras. Ele apresentou aos representantes do Tesouro norte-americano uma meta de crescimento de 3,5% no próximo ano. Para obter este resultado, Levy afirmou ser preciso agora que os investidores privados tenham confiança. Levy mostrou que as metas de superávit comercial, inicialmente entre US$ 8 bilhões e US$ 11 bilhões em 2003, já foram superadaS e o saldo deve atingir este ano US$ 17 bilhões. Isso graças à estabilidade das importações e crescimento das exportações. O secretário do Tesouro Nacional confirmou que o Brasil ainda deverá captar US$ 700 milhões no exterior, mas evitou dar um prazo, alegando que o mercado é sensível.