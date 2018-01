Economia sem rumo

Na verdade, a queda de 3,8% do PIB, o mergulho de 4% no consumo das famílias e o recuo de 14,1% nos investimentos, como aconteceu em 2015, causam muito mais danos à população do que o envolvimento de políticos com corrupção. Um país em recessão e próximo da depressão espalha desemprego, a renda desaba, a pobreza se alastra, as famílias entram em desespero, a desesperança se amplia. Era de esperar, portanto, reação negativa do mercado financeiro – a Bovespa desmoronar e o câmbio subir nas alturas. Aconteceu o contrário: o índice Bovespa disparou e o dólar caiu. Por quê?

Ocorre que as outras duas notícias, de conteúdo político, superaram a econômica (sobre o PIB) e substituíram o pessimismo que deveriam provocar por um clima de otimismo eufórico, de esperança de mudanças no futuro. A razão dessa metamorfose é a crise política que se instalou no País desde 2015, enfraqueceu a presidente, Lula e o PT e alimentou um clima de rebelião de partidos aliados contra o governo. Até porque, ao desnudar relações suspeitas dos governos petistas, a Operação Lava Jato freou a farra de distribuição de cargos e verbas que antes compravam a cumplicidade dos partidos aliados. Secou o dinheiro dos cofres públicos, da Petrobrás e de outras estatais, e quando isso acontece os políticos cobram o seu preço, traduzido em impor dificuldades a quem governa.

A barafunda política se instalou em Brasília. Hoje o governo não consegue aprovar nada no Congresso, a impopular presidente e sua equipe estão perdidas, falam em reformas tributária e da Previdência e não conseguem formular nem esboço de proposta. A incompetência paralisa a gestão e o governo só consegue colecionar fiascos e aumentar a falta de confiança. É essa barafunda política que tem predominado e dado as cartas no rumo da combalida economia.

A detenção de Lula alimentou o fogo e fez crescerem as labaredas da barafunda política. E com ela a economia segue sem rumo, sem investimentos, sem crescimento. Pior, marchando para a depressão, mais um ano de queda amarga do PIB. O futuro é incerto, imprevisível, e não há analista que acerte hoje o que ocorrerá na economia nem mesmo nos próximos dois meses.

A divulgação do PIB levou analistas e consultores a refazerem suas previsões. É um tal de apostar que o PIB de 2016 vai desabar entre -3% e -4%, melhorando para -0,1% a -0,2% em 2017 e crescimento vigoroso, só em 2020, 2022. As apostas também variam para a taxa Selic e o câmbio. Tudo chute, as previsões estão muito longe do acerto e da precisão porque o futuro próximo da economia virou um enigma indecifrável. Enquanto a crise política dominar a cena, a economia ficará sufocada. E ninguém sabe se a crise vai piorar, melhorar, acabar, alongar-se. Se a presidente Dilma deixará o governo, se Michel Temer vai substituí-la, se o TSE vai cassar o mandato de ambos, se as ruas forçarão uma nova eleição, se as manifestações do dia 13 serão sucesso ou fracasso. A barafunda avança e a economia sofre, segue sem rumo.

É JORNALISTA E PROFESSORA DA PUC-RIO - e-mail: sucaldas@terra.com.br