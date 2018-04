Economia terá índice do setor de serviços

A partir do ano que vem, será divulgado mensalmente o Índice de Confiança do Setor de Serviços. Apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e patrocinado pelo Banco Central, o novo indicador vai revelar o desempenho dos serviços privados, excluindo o setor financeiro. O índice está sendo construído seguindo os padrões usados pelos países da União Europeia, onde a existência desse tipo de indicador é uma das exigências para fazer parte do bloco. O novo índice fará medições sobre a evolução do emprego e demanda do setor, por exemplo.