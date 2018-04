Economia volta a encolher e Espanha fecha ano em recessão

A economia da Espanha entrou em recessão no segundo semestre de 2008, segundo dados preliminares oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) do país. O Produto Interno Bruto (PIB) espanhol teve contração de 1% no quarto trimestre em relação ao terceiro e encolheu 0,7% na comparação com igual período de 2007. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise No terceiro trimestre de 2008, o PIB da Espanha caiu 0,3%. Dois trimestres consecutivos de contração trimestral do PIB configuram recessão técnica. A última recessão da Espanha foi em 1993. O banco central espanhol havia divulgado uma estimativa em 28 de janeiro que mostrava que o país entrou em recessão no segundo semestre do ano passado. O Banco da Espanha estimava queda do PIB de 1,1% no quarto trimestre em relação ao terceiro e de 0,8% frente a igual período de 2007. A Espanha sofre desde o ano passado com a crise financeira global, que provocou uma correção na indústria de construção do país. Dados publicados no mês passado mostraram que a taxa de desemprego na Espanha alcançou 14,4% em dezembro, quase o dobro da taxa de 8% registrada para a zona do euro. Recentemente, a Comissão Europeia divulgou previsão de que o PIB espanhol irá se contrair 2% este ano e 0,2% no próximo ano. As informações são da Dow Jones.