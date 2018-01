Economist destaca crescimento maior da economia no Brasil "Maior do que se pensava." Assim a edição da revista The Economist desta semana comenta a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro nos últimos anos, anunciada na quarta-feira, 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a publicação britânica, os novos números mostram que, apesar do crescimento econômico brasileiro ainda ser inferior ao mundial, "é um pouco mais respeitável". A The Economist afirma que há outras razões para se pensar que o Brasil está melhor do que se pensava. Em estudo recente, dois economistas do Fundo Monetário Internacional (FMI), Irineu de Carvalho e Marcos Chamon, argumentam que os dados oficiais subestimaram acentuadamente o crescimento da renda familiar. Segundo eles, a abertura da economia brasileira no início da década de 90 baixou os preços e melhorou a qualidade e disponibilidade de bens, mudanças que em boa parte não foram contabilizadas. Com base em dados recentes sobre o que as pessoas realmente consumiram, os dois economistas calculam que a renda per capita cresceu 4,5% por ano entre 1987 e 2002, ante a estimativa oficial de 1,5%, com os pobres sendo os principais beneficiados. "Isso faz o Brasil parecer melhor; isso faz a reforma econômica parecer melhor, também", concluiu a revista.