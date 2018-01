Economista acredita em quebra da nova economia Até que ponto a Nasdaq vai cair? Essa é a indagação de urgência para os mercados atualmente, na visão do economista Stephen Margoulis, que presta assessoria sobre mercados sul-americanos para investidores dos Estados Unidos. Para Margoulis, há uma ameaça real da ocorrência de uma global e catastrófica explosão da nova economia já em 2001. Para ele, mesmo que o setor de tecnologia não quebre, terá de emergir absolutamente diferente do que é hoje. Isso significa mostrar um perfil mais sólido, lastreado em bens e/ou serviços que sejam "efetivamente comprovados, e não apenas impulsos eletrônicos". Em 2000, a Nasdaq acumulou queda de 40% e as gigantes americanas de tecnologia viram o seu valor de mercado derreter. As ações da Microsoft, por exemplo, acumularam queda de quase 63% no ano passado. Nesse contexto, Margoulis acredita que os fornecedores de conteúdo serão "os navios de resgate dos náufragos" se, de fato, vier o big bang. O economista vai mais adiante nessa analogia. "Assim como acontece no mar, esses navios virão de todas as partes e serão de todos os tipos, transatlânticos luxuosos ou cargueiros enferrujados", disse. "O importante é que estejam flutuando, e possam continuar navegando com segurança, dividindo rações e agasalhos." Os próximos seis meses serão extremamente delicados para economias muito vinculadas à dos Estados Unidos, como é o caso da brasileira. A avaliação é do economista Stephen Margoulis, que presta assessoria sobre mercados sul-americanos para investidores americanos. Ele entende que o semestre será recessivo nos EUA. O economista continua aconselhando seus clientes (empresários do setor de serviços, grandes cooperativas agrícolas do meio-oeste e redes de magazines) a investir no Brasil. "Ainda há muito capital de longo prazo para ser captado por meio das privatizações, e a crescente abertura do mercado para indústrias estrangeiras."