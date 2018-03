Economista chama atenção para IPC ainda elevado O economista José Márcio Camargo, da consultoria Tendências, não se sensibiliza com os últimos resultados mais baixos da inflação, como o IGP-M de 0,01% divulgado ontem. Em entrevista ao "Bom Dia Brasil", da TV Globo, ele advertiu que o que tem causado a queda do IGP-M é a desaceleração forte do IPA (preços no atacado) e chama a atenção para o fato de os IPCs ainda estarem em níveis elevados. No caso do IPC que faz parte do IGP-M, José Márcio observa que o índice (que ficou em 0,61% na primeira prévia do mês) ainda apresenta um patamar muito alto para um único mês. Segundo o economista, o IPCA de abril ainda ficou cerca de 1 ponto percentual acima do resultado do mesmo mês do ano passado. "Se o BC afrouxa a política monetária, a inflação pode subir", comentou José Márcio, para quem os juros só poderão cair mais se os índices de preço caírem mais. Ele lembra que o recuo de alguns índices ao consumidor tem sido causado sobretudo pelos preços in natura, que dependem muito da conjuntura de safras, mas argumenta que a média dos preços ainda está alta.