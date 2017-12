Economista comenta decisão do JP Morgan Para o economista Joaquim Elói de Toledo, da Fea-USP, a decisão do JP Morgan de recomendar a venda de títulos brasileiros a seus investidores, na realidade não representou uma desconfiança em relação a nossos papéis, já que eles não se valorizarão ou se desvalorização, segundo o banco americano. "O que é surpreendente é que, no fim, o mercado acabou vendo nisso uma coisa muito negativa e, em vez de os papéis ficarem onde estavam, eles se desvalorizaram", disse Toledo, em entrevista ao Jornal das Dez, da Globo News. Na avaliação do economista da Fea-USP, a economia chinesa está crescendo rápido demais, daí se esperar que ela seja desacelerada, juntamente com a economia americana. A conseqüência será um aumento dos juros nos Estados Unidos por parte do Federal Reserv, o que implicará em dupla perda para o Brasil. Primeiro, porque o País é devedor e, segundo, porque fica mais difícil aumentar suas exportações, não apenas para a China e os Estados Unidos, mas para todo o mundo. "O mundo inteiro irá desacelerar (seu crescimento), junto com as duas maiores economias", disse Toledo.