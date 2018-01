Economista da FGV descarta "inflação galopante" A inflação de novembro pelo IPCA reflete "o clímax da alta de preços de alimentos no varejo", segundo o economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Salomão Quadros. "Mas não estamos entrando em uma inflação galopante". Para ele, o resultado do índice foi influenciado principalmente pela tendência de alta de preços nos alimentos, já detectada nos Índices Gerais de Preços (IGPs) calculados pela FGV. "Houve uma explosão de preços no setor de alimentação (no IPCA)" disse. Ele disse que, mesmo com o resultado de novembro, não espera que o IPCA de dezembro seja de 3% a 3 5%. "Não será tão alto assim". O economista afirmou que a inflação está desacelerando, mas "a conta-gotas" e não vai apresentar recuo forte nos próximos meses. "O dólar não está despencando. A moeda deu um pequeno recuo nos últimos dias está querendo subir um pouco mais", disse. Para ele, não há indicação de que o dólar apresente recuo agora. "Há perspectivas de preços menores, mas em um período maior, de alguns meses", disse Quadros. Segundo ele, uma desaceleração mais forte na inflação só poderia ocorrer com a conjunção de dois fatores: taxa do dólar menor e perspectivas benéficas da nova safra, reduzindo o preço dos alimentos.