Economista defende abolição do FMI Joseph Stiglitz, ex-economista-chefe do Banco Mundial e Prêmio Nobel de Economia de 2001, afirmou que tornou-se impossível reformar o FMI e que a instituição deveria ser abolida. Em entrevista ao programa de rádio Left Business Observer, comandado por Doug Henwood, Stiglitz disse que "o FMI não ganhou a confiança dos mercados e uma grande porcentagem de suas operações de socorro fracassou". "Com maior interdependência global, existe a necessidade de mais ações coletivas. Eu costumava dizer que, uma vez que vamos precisar dessas instituições, é melhor reformá-las do que começar do zero. Estou começando a ter outras idéias. Estou começando a perguntar se a credibilidade do FMI não estaria tão erodida a ponto de ser melhor começar do zero", acrescentou. Para Stiglitz, o desenvolvimento dos programas do FMI é um sistema altamente centralizado de tomada de decisões, onde a maioria dos conselhos é dada pelos economistas em Washington, e não pelas pessoas com mais conhecimento, aquelas que fazem "trabalho de campo" nos países com problemas. Ele também sugeriu que o FMI é tão resistente a mudanças que seria difícil reformá-lo.