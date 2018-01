Economista defende criação de mercado global de etanol A criação de um mercado global de etanol é a única maneira de garantir que os grandes produtores, como Brasil e Estados Unidos, tenham um produto "que transcenda os mercados nacionais", segundo alertou o economista Octaviano Canuto, do Banco Mundial. Em palestra feita nesta segunda-feira no Simpósio Internacional de Álcool Combustível, realizado em Copacabana, zona Sul do Rio, Canuto afirmou que a formação desse mercado global exigirá a formatação de normas e regras internacionais, com parcerias externas. "Ninguém fará uma aposta em política energética de longo prazo para ficar dependente de dois países fornecedores", disse ele, acrescentando que, nesse cenário, não há como o Brasil se tornar "o" fornecedor de etanol mundial. Ele disse acreditar que países como o Brasil e os Estados Unidos "vão ter que se defrontar com o fato de que podem construir programas nacionais (de etanol), mas se querem construir um mercado global, isso será muito diferente". Segundo ele, as incertezas dos investidores internacionais, devido à restrição de países fornecedores do produto, permanecem mesmo com a perspectiva de facilidade de financiamento, inclusive de instituições como o Banco Mundial, para infra-estrutura e logística. "É um debate nacional que haverá em países como Estados Unidos e Brasil, para definir se em algum momento querem partir para o mercado global, o que exigirá tarefas muito diferentes da consolidação dos mercados nacionais", afirmou. Canuto disse também que hoje, no Brasil, "em termos estritamente econômicos, sem subsídios", é possível a produção competitiva de álcool com o barril do petróleo cotado acima de US$ 42. Investimentos O superintendente da área industrial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Gastaldoni, disse que os desembolsos do banco para a cadeia do álcool deverão totalizar o equivalente a US$ 1 bilhão em 2006, ou mais que o dobro dos cerca de US$ 400 milhões desembolsados em 2005. Em palestra no Simpósio, ele disse que o etanol é uma "grande oportunidade" para o Brasil, por causa da elevada produtividade na cultura da cana-de-açúcar e o desenvolvimento tecnológico das usinas de álcool e da mistura de combustíveis. Segundo Gastaldoni, o Brasil tem hoje 335 usinas em produção; 5,5 milhões de hectares plantados de cana-de-açúcar e produção de 16,5 bilhões de litros de álcool. Sua estimativa é que a produção de álcool chegue a 27 bilhões de litros em 2010. "Desse total, as exportações continuarão pequenas e as vendas estarão concentradas no mercado interno", avalia. Ainda segundo o superintendente do BNDES, há necessidade de 100 novas usinas no País até 2010 para uma produção adicional de 8 bilhões de litros de álcool. Segundo ele esses novos projetos, mesmo que voltados para o mercado interno, têm que apresentar padrões tecnológicos internacionais para receber apoio do banco. "O BNDES está priorizando o apoio financeiro para toda a cadeia do setor", disse.