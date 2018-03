Economista diz que câmbio a R$ 2,90 é fatal O ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Roberto Giannetti da Fonseca, afirmou hoje que as conseqüências do câmbio a R$ 2,90 serão fatais para a balança comercial, mas seus efeitos só serão sentidos daqui a cinco ou seis meses. Presidente da Filex Trading, Giannetti considera a taxa de R$ 3,20 um bom patamar para o comércio exterior. "Não se trata de chute, mas o valor é a média do câmbio no ano passado corrigido pelo IGP-M", afirmou. Segundo ele, com o câmbio atual o Brasil importará muito mais supérfluos, provocando uma concorrência desleal com os produtores nacionais, e será obrigado a elevar os preços dos produtos em dólar para compensar a desvalorização. "A inconsistência da política cambial gera o efeito mais perturbador para a nossa atividade. A inflação castiga e o câmbio mata. E mata mesmo", afirmou o empresário citando o ex-ministro Mário Henrique Simonsen. O ex-secretário da Camex espera que o atual governo não incorra no mesmo erro do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso de fixar a taxa de câmbio. "O ministro Antônio Palocci (Fazenda) já afirmou que não cometerá erros passados, apenas novos. Mesmo assim, estamos muito preocupados com o que possa acontecer."