Economista diz que inflação não é "bolha" O ex-diretor do Banco Central e sócio-diretor da MCM Consultores José Júlio Senna, descarta a interpretação de que o País está diante de uma "bolha inflacionária". Segundo ele, essa idéia é ruim, porque dá a entender que a bolha está na iminência de estourar e também que o processo inflacionário está dissociado do processo macroeconômico. Senna analisou a disparada da inflação em quatro etapas, ponderando que "estamos no terceiro momento deste processo", com a alta dos preços dos bens e serviços desde novembro. "É um momento perigoso", advertiu Senna, dizendo-se "assustado" com a contaminação desses preços. Antes, na primeira e segunda etapas, o economista identificou, respectivamente, o choque do câmbio e dos alimentos e a piora das expectativas do mercado em relação à inflação. Ele lembra que, em outubro, a expectativa de inflação do mercado superou o teto da meta de inflação. A quarta e última etapa que, de acordo com Senna, "está longe", seria a inflação crônica e a indexação generalizada. Juros devem subir Para evitar que o processo atual de alta dos preços provoque uma disparada na inflação, o economista disse que é preciso "uma resposta firme" do Banco Central. Na próxima reunião do Copom, ele defende que a elevação dos juros seja superior a um ponto percentual, dizendo que o "o mais provável" será um aumento maior em torno de 2 pontos, mas não descartando uma alta de até 3 pontos. "O fundamental desse processo é a continuidade", afirmou sobre a necessidade de uma elevação da Selic. "O que vai produzir efeito no combate à inflação é a continuidade da política monetária." Senna disse que a alta dos juros futuros na BM&F é importante porque demonstra que o mercado está antecipando essa decisão. Ele descartou que a alta do juro futuro venha em consequência da indefinição dos nomes da futura equipe econômica do BC, particularmente do presidente do BC. Senna disse que isso causa alguma influência, mas não é determinante neste momento. Revisão na meta de inflação O ex-diretor do Banco Central é favorável à revisão das metas de inflação, como sugeriu ontem o coordenador da transição do PT, Antonio Palocci. "Gosto, por princípio, de trabalhar com números realistas. O reconhecimento da realidade ajuda muito a gente", disse. Nas circunstâncias atuais, de acordo com Senna, "não parece realista" trabalhar com uma meta de inflação de 4%, com intervalo de 2,5 pontos para cima ou para baixo, em 2003. Ele lembrou que a expectativa de inflação para este ano está próxima a 11% e que o mercado espera um número neste patamar ou ainda mais alto para o ano que vem. "Talvez não faça sentido insistir na reversão desse processo no início do próximo governo", afirmou Senna. "Aceitar um pouco mais de inflação talvez seja mais realista." A opção de perseguir uma meta de 4%, segundo ele, "é um absurdo, porque provocaria uma desaceleração econômica colossal". Senna entende que a mudança não afetaria a credibilidade do sistema se fosse uma "decisão consciente", onde houvesse um claro compromisso com o sistema. Ele afirmou que não se pode associar a mudança da meta à abertura para um crescimento econômico permanente. "Seria um equívoco", disse, explicando que, se isso ocorresse, a expectativa de aumento da inflação aumentaria ainda mais. Uma meta maior abre, de acordo com Senna, uma brecha de crescimento, mas é um movimento "momentâneo", que não deve alimentar ilusões de que o Brasil voltaria a crescer. Superávit maior seria bom Uma meta de superávit primário maior em 2003 "seria bom" para o Brasil, segundo Senna. À medida que há uma crise de confiança no mercado internacional e a situação interna é delicada, ele afirma que "um compromisso fiscal" é sinal importante. Mais importante do que elevar o superávit primário, fixado em 3,75% para 2003, é, de acordo com ele, sinalizar que o dispêndio do setor público será "colocado sob controle". Nos últimos anos, ele disse que o gasto público cresceu 6% enquanto o PIB aumento, em média, 2,5%. BC independente Outro sinal importante a ser dado pelo próximo governo é garantir a autonomia operacional do BC. Senna não acredita que a MP 192, que regulamenta o setor financeiro, será votada ainda neste ano, já que não há consenso no Congresso. Isso não o preocupa, já que o BC atual "desfruta de autonomia operacional formidável". O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deveria "sinalizar" que continuará nessa direção, disse o economista. Isso, segundo ele, ainda não está claro. Sobre a possibilidade de o modelo inglês de autonomia do BC ser a opção do PT, o ex-diretor do BC disse que esta é um "modelo excelente". "Fico na torcida para que algum dia tivéssemos algo parecido, mesmo que não fosse agora", afirmou Senna, que elogiou o grau de transparência que Armínio Fraga e dos diretores deram ao BC.