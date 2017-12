Economista do FMI sugere que bancos aumentem crédito A economista para o hemisfério ocidental do FMI, Agnes Belaisch, afirmou nesta terça-feira que vê de maneira positiva os sinais de competição no sistema bancário brasileiro no que se refere às reduções de taxas de serviço cobradas, na esteira dos cortes nos juros básicos. "As quedas das taxas de juros e o ambiente econômico estável permitem prever um crescimento expressivo do crédito no ano que vem", afirmou a economista. Belaisch é a autora do informe do FMI que apontava falta de competição no sistema financeiro brasileiro. Segundo ela, a sua análise anterior estava relacionada à falta de uma concorrência na redução dos spreads bancários, que é a diferença na taxa de juros entre o que o bancos capta e depois empresta. "Os bancos brasileiros são muito grandes, muito poderosos, mas não estavam financiando a economia", disse. De acordo com ela, isso muda a partir de agora, com a menor atratividade dos ganhos financeiros dos bancos com os títulos públicos, já que a taxa básica está cada vez menor.