Economista do Ibmec aprova política econômica de Lula A economia está crescendo em conseqüência da política econômica adotada pelo atual governo. Esta é a opinião do economista do Ibmec São Paulo João Luiz Máscolo, revelada ontem durante entrevista ao programa Conta Corrente, da "Globo News". "Sem dúvida teve um componente de curto prazo nesse crescimento, que foi o alívio da taxa Selic de 26%, no ano passado, para o nível em que ela chegou de 16%", lembrou o economista. Ele explicou que quando percebeu que a capacidade de resposta da oferta estava se esgotando, e na medida em que os investimentos demoravam a acontecer, o Banco Central achou por bem reduzir a demanda via taxa de juros. Máscolo chamou a atenção para a recuperação do nível de investimento, que poderia ser um fator importante na decisão sobre a taxa de juros nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). "Ainda é baixo (o nível de investimento) em relação ao que nós já tivemos e ao necessário para que tenhamos uma trajetória auto-sustentada. Imagino que nós vamos terminar o ano com nível de investimento por volta de 20,5 a 21% do PIB, que já é, em relação ao ano passado, um crescimento considerável." Máscolo afirmou que esse número tem que se encaminhar para um patamar de pelo menos 25% do PIB. O principal fator inibidor dos investimentos, na opinião do economista, é a ambigüidade revelada pelo próprio governo ao sinalizar para os investidores. "O governo abriga uma ala - representada pelo Ministério da Fazenda, Banco Central e Secretaria do Tesouro - que dá os sinais corretos: "Manutenção da política fiscal e uma sinalização de longo prazo mais crível". Embora tenha se declarado "razoavelmente otimista" com o último número sobre o nível de investimento, o economista sugere que o governo deveria agora investir no aprofundamento das reformas. "Porque 21% do investimento como proporção do PIB para este ano ainda é muito baixo para se dizer que é um processo de crescimento auto-sustentado", salientou Mascolo. "O empresário quando confia investe e o cidadão comum, quando confia, toma crédito e consome mais", disse. "Nós precisamos perseverar na política fiscal e em outras reformas para que essa confiança se eleve."