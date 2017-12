Economista do Safra aposta em crescimento de até 4% A economia brasileira poderá apresentar no próximo ano uma taxa de crescimento de até 4%, segundo prevê o economista-chefe do Banco Safra, Eduardo de Faria. Segundo ele, oficialmente o banco ainda mantém uma previsão de crescimento da ordem de 3,5%, mas que é bastante provável que o PIB cresça acima desta projeção, reproduzindo em 2004 o crescimento registrado em 2000. A economia norte-americana, prevê Faria, tende a apresentar bons índices de recuperação, o que elevará as exportações brasileiras e os preços dos produtos brasileiros no mercado internacional. Na virada de 2000 para 2001, lembra Faria, a produção industrial brasileira crescia na casa dos dois dígitos, o que poderá se repetir no próximo ano. "Nosso patamar de juro real para estimular a produção é muito diferente da de outros países", diz Faria. Por isso ele não considera obstáculo uma taxa de juro real de 9,5%, a expectativa de Selic de 15% para 2004 e uma taxa de inflação de 5,5%, segundo estabelece a meta inflacionária para o IPCA.