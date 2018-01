Economista faz análise ácida da decisão do Copom O economista Luiz Paulo Rosemberg fez uma análise ácida da decisão do Copom de manter a taxa Selic inalterada, sem viés de baixa. "Foi um passo avante na direção errada", resumiu o diretor da Rosemberg & Associados, em entrevista ao Conta Corrente, da Globo News. Ele justificou que o Banco Central não poderia tomar outra atitude, depois de ter feito "estardalhaço", na última ata do Comitê, em torno da ameaça de inflação que, afinal, não se concretizou. "Agora, essa taxa está excessiva, ela já deveria ter caído lá para trás. É uma taxa de juros que quebra o governo, quebra o setor privado e não retoma o crescimento." Contrariando a corrente majoritária que considera conservadora a manutenção da taxa de juros, o diretor da Rosemberg & Associados classificou a atitude de "leviana": "Eu acho até muito engraçado quando se atribui conservadorismo à manutenção das taxas de juros. Para mim é leviandade", criticou Luiz Paulo. "Quem permite que a dívida pública cresça nessas proporções, quando a gente sabe que a qualquer momento pode ter um aperto de liquidez no mundo e o Brasil ser olhado com outros olhos. E nesse momento a dívida assustar", previu. "É leviandade." S&P acha decisão coerente Já a agência de classificação de risco Standard & Poor´s considera coerente a decisão do Banco Central. Segundo a diretora da agência no Brasil, Regina Nunes, a austeridade na política monetária influencia na avaliação da agência de risco. "Ter uma política monetária direcionada ao controle da inflação é importante porque mostra que existe um determinismo da política econômica para isso", ponderou ela em entrevista ao Jornal das Dez, da Globo News. "No último ano e pouco que eles estão no governo, nós claramente vemos que existe um embasamento muito forte de estudo nessa opinião (de fixação da taxa Selic). Não é um excesso de conservadorismo." Reformas precisam avançar A representante da S&P também alertou, no entanto, para os efeitos de uma eventual elevação dos juros norte-americanos para o Brasil. "Se o Brasil não fizer mais do ponto de vista de avanço de reformas e de implementação dessas reformas para que os efeitos existam, a credibilidade não vai estar aí", declarou Regina Nunes. Ela lembrou que essa elevação pode levar a um aumento, em cascata, dos papéis de mercado, incluindo os da dívida brasileira. "O que eu acho é que isso (aumento dos juros) não vai acontecer no curtíssimo espaço de tempo e o Brasil tem chance de fazer muita coisa nesse período. Pode ser ruim, mas isso vai depender do Brasil."