Economista prevê inflação de 6,5% este ano O economista Antonio Luiz Ficha, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, discorda da estimativa do Banco Central de que a inflação este ano será de 4,5% (1% a menos da previsão inicial da própria instituição), razão pela qual a taxa Selic não será reduzida com a intensidade do ano passado, devendo chegar ao final de 2004 na faixa de 13,5%. Entrevistado no Jornal das Dez, da Globo News, Ficha explicou que prevê uma inflação de 6,5%, medida pelo IPCA; segundo ele, os preços administrados (entre eles as tarifas de energia elétrica e de telefonia) continuarão crescendo, provavelmente na faixa de 8%, enquanto os preços livres terão uma elevação de 5,5%. Ele rebateu a garantia dada pela Petrobrás de que os preços dos combustíveis não subirão tanto em 2004, dizendo que tais preços pesam apenas 8% no IPCA. E lembrou que o preço dos combustíveis está muito ligado à taxa cambial, que não será muito pressionada este ano. Resultados vão demorar Segundo o professor da UFRJ, não há dúvidas de que o crescimento econômico deve acontecer mesmo este ano, mas os resultados, em termos de novos empregos e de melhoria da renda dos brasileiros só começará a ser sentida no segundo trimestre. Reconheceu que, a partir de julho do ano passado, começou a retomada do desenvolvimento econômico, com a indústria crescendo de uma forma razoável. "O rendimento do trabalho decaiu em 2003, numa média de 12% em relação a 2002, temos uma taxa de desemprego muito alta e a massa salarial está baixa. Provavelmente vamos ter melhoras no nível do emprego nos próximos meses e, provavelmente, a partir do segundo semestre possamos ter uma melhora dos salários." Credibilidade externa No seu balanço de fatos positivos, Ficha considerou que, no momento, o País tem condições macroeconômicas muito melhores do que nos últimos anos, o que colaborou para a melhora da credibilidade externa. Mas ressalvou: "É claro que pode depois surgir algum problema, algum choque, mas não vemos neste momento maiores problemas."