Economista prevê queda de 0,75% na taxa Selic Ao contrário da grande maioria dos analistas, que não acreditam que o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), em sua reunião de hoje e amanhã, reduza em mais de meio ponto percentual a taxa básica de juros (a Selic), o economista-chefe do Santander-Banespa, André Loes, mostrou-se mais audacioso. "Eu estou um pouquinho mais otimista que a turma aí; estou achando que vai haver um corte de 0,75%", disse ele em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. Para ele, as palavras de cautela contidas na ata da última reunião do Copom não significam, necessariamente, que o BC vá reduzir os juros daqui para a frente num ritmo bem menor. E argumentou que , com a apreciação do real frente ao dólar, sem que hajam mostras de que a moeda americana fique num patamar muito superior, o impacto disso será positivo sobre as expectativas inflacionárias, já que bate sobre os preços administrados. "Curva de reação" André Loes lembrou que o Banco Central habitualmente analisa sua "famosa curva de reação", quando observa de forma muito clara o nível de atividade e a expectativa de inflação. Feitas tais contas, reforçou sua convicção de que Banco Central tem espaço para ser um pouco mais agressivo. Loes revelou que as análises do Santander-Banespa apontam para um corte superior à média que o mercado vem fazendo. Para ele, no final do ano a taxa Selic deverá estar em 12,5%, com a queda se acentuando mais fortemente no primeiro semestre, que deverá terminar com uma taxa por volta de 14%. "Eu acho que a gente correr muito mais do que está correndo, vai fazer pouca diferença neste momento, do ponto de vista do crescimento. Acho que o Banco está correto, agindo cautelosamente, mas acho que essa cautela não vai ser tão grande como o mercado imagina."