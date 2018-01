Economista prevê queda do desemprego e dos juros O nível de ocupação da mão-de-obra no País deve crescer 2,35% este ano, acima portanto dos 1,75% de 2002 e 1,55% de 2001. A renda do trabalhador, porém, deverá ficar praticamente estagnada em relação a 2001, como reflexo da grande oferta de mão-de-obra desocupada. Na região metropolitana de São Paulo, a recuperação do emprego e da renda poderá ser mais rápida face ao dinamismo da indústria em responder a sinais positivos da economia. Já o Produto Interno Bruto (PIB) deverá crescer 1,9%, frente aos 1,5% de 2001, mesmo porcentual previsto para 2002, enquanto o saldo da balança comercial do País - exportações menos importações - deverá passar dos US$ 13,1 bilhões de 2002 (um expressivo salto em relação aos US$ 2,6 bilhões de 2001) para US$ 15,6 bilhões este ano. As previsões são do economista da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e sócio da consultoria LCA, Luciano Coutinho. Ao apresentar hoje estudo sobre o Cenário Econômico 2003, no auditório do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (Sebrae/SP), ele deu uma aula de otimismo, apesar das moderações face ao risco de guerra entre os Estados Unidos e o Iraque. "Esse é o único risco externo que poderá afetar essas previsões, que podem até ser moderadas se o cenário de recuperação internacional e de investimento se mantiver no ritmo atual desses primeiros dias do ano e a guerra for curta." Dentro de um cenário de ligeira volatilidade - o de uma guerra mais curta e de retorno dos investimentos em países emergentes -, ele acredita que o dólar deverá encerrar o ano cotado a R$ 3,35, média que prevê para 2003. Já a inflação, diz, poderá encerrar 2003 entre 9% e 10%, ou até abaixo desse nível se a queda da moeda americana persistir com reflexo nos preços. Economista com livre trânsito no PT, Coutinho acredita também que a taxa de juros básica da economia, a Selic, que hoje está em 25% ao ano, poderá chegar a 20% em julho, com o corte de 1 ponto porcentual a cada reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) a partir de março. As micro e pequenas empresas terão, segundo Coutinho, papel importante para a recuperação do emprego. "Há uma expectativa de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) venha a apoiar o segmento." O desafio, neste caso, afirma ele, "é de capilaridade, já que o BNDES depende de agentes financeiros para realizar os empréstimos e estes seguem regras de mercado na concessão do crédito". No mesmo auditório em que ele deu uma aula de otimismo, o Sebrae-SP apresentou pesquisa de conjuntura das micro e pequenas empresas relativa a novembro, que identificou retração no faturamento de 14,4% em relação a igual período de 2001.