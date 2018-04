Economista prevê "virada do jogo" O economista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Fábio Giambiagi, disse que os últimos indicadores econômicos mostram uma tendência de retomada da economia brasileira. "Parece-me que se avolumam os sinais de que a maré está virando", frisou Giambiagi, durante entrevista ao Conta Corrente, da Globonews. Ele compara a atual situação com o período 95/97, quando havia uma fase de crescimento com aumento de renda, porém com sinais de degradação na área externa, levando à previsão de problemas mais adiante. "Eu diria que hoje a gente vê uma situação oposta: as pessoas se queixam de que a renda está baixa, mas há diversos sinais na economia apontando para melhoras daqui para a frente." Superávit de US$ 10 bilhões em 2003 Fábio Giambiagi comentou que o País está num período de redução da vulnerabilidade externa, com importante diminuição do déficit em conta corrente, através de um superávit comercial que pode chegar a US$ 10 bi em 2003. Ele prevê que essa melhoria da situação externa deve ajudar no retorno dos investimentos estrangeiros. "Eu acredito que o superávit da balança comercial no ano que vem caminha para a faixa de US$ 10 bilhões", estima o economista. "Se o coração da política econômica for mantido pelo novo presidente, eu prevejo que o mercado vá se reabrir a partir do final do ano ou início de 2003." Taxa de juros pode cair Bastante otimista, Giambiagi prevê que o Banco Central poderá reduzir os juros, independentemente de o dólar ficar abaixo do patamar de R$ 3. "Eu acho que a pergunta que se deve fazer é se é desejável que o dólar caia abaixo de R$ 3", referindo-se ao potencial de competitividade dada aos exportadores com a moeda no nível atual. Ele pondera que o maior problema não está na valorização do dólar, mas nas oscilações excessivas da moeda americana: "O Banco Central daqui a um mês pode chegar na situação extremamente agradável de ter de decidir se aceita uma queda da taxa ou não", salientou o economista. "O juro básico pode cair, como tendência, não tenho a menor dúvida."