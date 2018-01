Economista Rogério Studart é novo diretor-executivo do BID O Ministério do Planejamento confirmou hoje que o economista carioca Rogério Studart foi escolhido como diretor-executivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ele irá substituir Martus Tavares, que foi ministro do Planejamento no governo Fernando Henrique Cardoso. Studart é professor-adjunto licenciado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e trabalha no BID desde o início de 2003 como especialista financeiro. Ele deve assumir o cargo no fim do mês.